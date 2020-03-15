Австрия переходит на аварийный режим работы из-за распространения коронавируса в стране. В стране ограничили передвижение. Здесь также отменили авиасообщение с Россией и Украиной и Великобританией. А также запретили въезд в страну граждан этих стран.

Об этом сообщил федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц на своей странице в Twitter.

Канцлер заявил, что из-за эпидемии SARS-CoV-2 страна переведена в аварийный режим работы. Ситуацию в республике глава правительства назвал самым серьезным вызовом со времен Второй мировой войны.

Отныне, по словам Курца, жители Австрии могут выйти из дома только в трех случаях: чтобы добраться до работы, купить продукты и помочь тем, кому это необходимо. О введении комендантского часа речь пока не идет.



В стране также вводится запрет на пребывание на спортивных и игровых площадках. Со вторника, 17 марта, закрываются рестораны, часы работы которых уже в течение нескольких дней были ограничены.

Спортивные клубы должны немедленно прекратить тренировки детей и подростков - под угрозой долгосрочного лишения лицензии.

С понедельника, 16 марта, в стране будут закрыты также все предприятия, не имеющие существенного значения для повседневной жизни. Также закрыт въезд и прекращено авиасообщение с Великобританией, Нидерландами, Украиной и Россией.

Скриншот: Twitter/Sebastian Kurz

"Мы понимаем, что это огромные ограничения. Но они необходимы для защиты здоровья австрийского населения, для победы над COVID19 и особенно для защиты старшего поколения в нашей стране", - написал Себастиан Курц.

Ранее "Страна" писала, что Германия закроет границу с Австрией, Францией и Швейцарией, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Также мы рассказывали, что в Австрии запретили собрания больше 5 человек из-за угрозы распространения коронавируса.