Во Львове закрывают все учреждения торговли кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок, сообщил в своем Телеграм-канале мер Львова Андрей Садовый.

"Решение правильное, хотя и очень запоздалое. Западная Украина - зона риска номер один. Туда возвращаются тысячи заробитчан (в том числе и из Италии) и через Западную Украину идёт поток из десятков тысяч людей, которые возвращаются сейчас из Европы в другие регионы", сообщает Telegram-канал Политика Страны.

Ранее "Страна" сообщала, что на западной границе - небывалый ажиотаж и многокилометровые очереди из автомобилей украинцев и пешеходов, которые уже больше суток не могут попасть на родину. И это, похоже, только начало - дальше на кордоне прогнозируют полный коллапс.