В России Роспотребнадзор рекомендует мыть руки после использования наличных денег и пластиковых платежных карт.

Это стоит делать для профилактики распространения коронавируса. В Роспотребнадзоре считают, что коронавирус может передаваться через наличные деньги.

Об этом говорится на сайте ведомства.

В Роспотребназдоре сказали, что ВОЗ не дает жестких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов. ВОЗ настоятельно рекомендует мыть руки и не трогать лицо после использования наличных денег.

"ВОЗ не даёт жёстких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов", - заявили в Роспотребнадзоре.

В ВОЗ считают, что коронавирус может сохранять активность на бумаге три-четыре дня, а на пластике - до девяти дней.

Ранее "Страна" писала, что ВОЗ из-за коронавируса порекомендовал не пользоваться наличными.

Также мы рассказывали, что Нацбак Украины опубликовал советы, как обезопасить себя от заражения коронавирусом во время операций с наличными.