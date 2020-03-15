Из-за введения карантина в связи с коронавирусом прием граждан в отделах государственной регистрации актов гражданского состояния ограничено. Но граждан будут принимать по вопросам регистрации смерти и рождения.

Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции Украины.

"Непосредственный прием граждан будет осуществляться исключительно по вопросам государственной регистрации рождения, смерти и выдачи архивных документов о государственной регистрации актов гражданского состояния, необходимых для подтверждения при захоронении", - говорится в сообщении.

В Министерстве отметили, что браки, заявки на которые уже поданы, будут регистрироваться. Также будет проводиться процедура развода по взаимному согласию супругов, не имеющих детей, назначена на указанный период.

Однако гражданам предоставлена ​​возможность получить консультацию или подать документы, необходимые для государственной регистрации актов гражданского состояния, онлайн с помощью веб-портала "Обращение в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния".

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