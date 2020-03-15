Из-за карантина в Украине не будут регистрировать браки
Из-за введения карантина в связи с коронавирусом прием граждан в отделах государственной регистрации актов гражданского состояния ограничено. Но граждан будут принимать по вопросам регистрации смерти и рождения.
Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции Украины.
"Непосредственный прием граждан будет осуществляться исключительно по вопросам государственной регистрации рождения, смерти и выдачи архивных документов о государственной регистрации актов гражданского состояния, необходимых для подтверждения при захоронении", - говорится в сообщении.
В Министерстве отметили, что браки, заявки на которые уже поданы, будут регистрироваться. Также будет проводиться процедура развода по взаимному согласию супругов, не имеющих детей, назначена на указанный период.
Однако гражданам предоставлена возможность получить консультацию или подать документы, необходимые для государственной регистрации актов гражданского состояния, онлайн с помощью веб-портала "Обращение в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния".
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