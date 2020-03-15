Министерство здравоохранения Белоруссии считает, что закрытие границы страны не поможет в борьбе с распространением коронавируса COVID-19. Также в Министерстве считают, что вводить карантин по стране не нужно.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В настоящее время въезд иностранцам запретили все государства - соседи Белоруссии, кроме России. В республике нет ограничений на въезд, однако часть международных рейсов отменяется из-за запретов других стран.

"В последнее время в социальных сетях и блогосфере возникают панические настроения и критика действий либо, как многие считают, бездействий Минздрава по ряду вопросов. В связи с этим министерство считает необходимым задать нашим оппонентам следующие вопросы: каким образом закрытие границы Республики Беларусь способно гарантированно предотвратить завоз коронавирусной инфекции в нашу страну? Если ни одно государство мира, которое применило данную меру, не запретило въезд своим гражданам, потому что это невозможно технически и неправильно морально-этически", - говорится в сообщении пресс-службы.

Еще одним обсуждаемым вопросом в республике является закрытие детских садов и школ. В настоящее время карантин в Белоруссии не объявлен, Минздрав считает это нецелесообразным.

"Какой эффект ожидается от закрытия детских садов и начальной школы? Если уже хорошо известно, что дети болеют [COVID-19 - Ред.] гораздо реже. А летальных исходов не было выявлено вообще ни одного", - отметили в пресс-службе.

В Белоруссии коронавирус выявлен у 27 граждан, из них первые трое выписаны из больницы. Кроме того, у пятерых студентов одного из вузов предварительный тест дал положительный результат на наличие коронавируса, проводится уточняющая диагностика.

Ранее "Страна" писала, что Беларусь прекратила железнодорожное сообщение с Украиной.

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