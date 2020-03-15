Один из украинцев, которые находятся на карантине в египетском отеле из-за того, что у одного из постояльцев обнаружили коронавирус, рассказал подробнее о ситуации: интернет отключили, постояльцы не владеют достоверной информацией по поводу своих перспектив

Об этом украинец Валерий Стрелец рассказал на своей странице в Facebook.

От сказал, что постояльцам отключили интернет, чтобы информация из отеля не выходила и у всех ответственных лиц было время подумать как отвечать на острые вопросы.

Кроме того, он сказал, что постояльцы не владеют достоверной информацией.

"Источники официальных министерств и ведомств Украины использовали информацию с официального сайта туроператора. Данная информация не проверена и не подтверждена. За ночь с 14 на 15 марта были вывезены почти все итальянцы из отеля. Также утром 15.03 продолжался довывоз. Казахи, Армяне, Русские были так же экстренно вывезены. Казахов осталось немного но они все владеют информацией о своих вылетах", - сообщил постоялец.

Он недоумевает почему гостей отеля вывозят, если есть карантин. Также, по слухам, туристов могут проверять на коронавирус.

"По слухам - завтра мы все сдаем пробы на короновирус. Маловероятно, что это так. Но очень хочется - проверить себя, подтвердиться в здоровости и лететь в Украину", - пишет Стрелец.

Он сообщает, что постояльцы стараются не паниковать, некоторые даже ходят купаться и загорать на море. Все веселы и активны, он не видел больных и кашляющих людей.

"На ресепшене все пожелания в виде необходимых лекарств, продуктов, (в моем случае памперсы и детское питание) принимаются, записываются... пока не видел как исполняется. Но надеюсь достанут все необходимое и передадут", - сообщил постоялец.

Он также надеется, что Украина не забудет про туристов и сможет их эвакуировать, когда в этом будет необходимость.

Скриншот: Facebook/Валерий Стрелец

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