Литва закрыла международное пассажирское ж/д сообщение из-за коронавируса
В Литве останавливается движение международных пассажирских поездов. Причина - карантин, который вводится в стране для того, чтобы не допустить распространения коронавуируса.
Об этом сообщили Литовские железные дороги.
"С 00:00 часов 16 марта останавливаются все маршруты международных пассажирских поездов", - говорится в сообщении, распространенном в воскресенье.
Поезда временно не будут ходить по маршрутам Белосток-Каунас-Белосток и Вильнюс-Минск-Вильнюс.
Поезда по маршруту Вильнюс-Игналина-Турмантас-Даугавпилс будут ходить до Турмантаса. Также останавливается движение поезда на маршруте четырёх столиц Киев-Минск-Вильнюс-Шяуляй-Рига.
Транзитные поезда через Литву будут ходить, но с понедельника посадка и высадка пассажиров на Вильнюсском железнодорожном вокзале запрещена.
Карантин по стране из-за коронавируса вводится с 16 марта.
Напомним, что "Укрзализныця" уже прекратила международное сообщение из-за коронавируса.
Ранее "Страна" писала, что Беларусь прекратила железнодорожное сообщение с Украиной.