В Литве останавливается движение международных пассажирских поездов. Причина - карантин, который вводится в стране для того, чтобы не допустить распространения коронавуируса.

Об этом сообщили Литовские железные дороги.

"С 00:00 часов 16 марта останавливаются все маршруты международных пассажирских поездов", - говорится в сообщении, распространенном в воскресенье.

Поезда временно не будут ходить по маршрутам Белосток-Каунас-Белосток и Вильнюс-Минск-Вильнюс.

Поезда по маршруту Вильнюс-Игналина-Турмантас-Даугавпилс будут ходить до Турмантаса. Также останавливается движение поезда на маршруте четырёх столиц Киев-Минск-Вильнюс-Шяуляй-Рига.

Транзитные поезда через Литву будут ходить, но с понедельника посадка и высадка пассажиров на Вильнюсском железнодорожном вокзале запрещена.

Карантин по стране из-за коронавируса вводится с 16 марта.

Напомним, что "Укрзализныця" уже прекратила международное сообщение из-за коронавируса.

Ранее "Страна" писала, что Беларусь прекратила железнодорожное сообщение с Украиной.