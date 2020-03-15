Заместитель министра здравоохранения Украины Викторо Ляшко заявил, что многие украинские медучреждения перепрофилируют, чтобы приготовиться к наплыву больных коронавирусом.

Он сказал, что готовится указ министра здравоохранения, что плановые операции будут переноситься.

"Мы интенсивно готовимся и перепрофилируем медучреждения, чтобы мы могли принять всех больных. Уже завтра министр здравоохранения Илья Емец подпишет приказ, чтобы обязать медучреждения переносить плановые операции", - сказал Ляшко.

Об этом Ляшко заявил на брифинге правительства в воскресенье, 15 марта.

Он подчеркнул, что уже в понедельник, 16 марта, Министерство здравоохранения издаст приказ, который обяжет больницы переносить операции на более поздний срок для того, чтобы освобождать места и быть готовыми к наплыву пациентов с коронавирусной инфекцией.

Видео: YouTube/КабМін

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