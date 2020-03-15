Железнодорожная компания "Укрзализныця" в ночь с 16 на 17 марта приостановит международное железнодорожное пассажирское сообщение. Между Украиной и Польшей уже перестали ходить поезда.

Это делается для того, чтобы не допустить распространения коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"В ночь с 16 на 17 марта 2020 года "Укрзализныця" полностью приостанавливает международное пассажирское железнодорожное сообщение. Ряд международных поездов осуществит последние рейсы сегодня", - указывается в сообщении.

Согласно объявлению "Укрзализныци", пассажирам возвращается полная стоимость билетов на отмененные международные поезда - без взимания дополнительных сборов.

"Для этого нужно обратиться в любую железнодорожную кассу, билеты приобретенные через интернет возвращаются через онлайн сервисы. На поезда, которым будет ограничен маршрут, полную стоимость билета можно вернуть в случае, если была отменена остановка, до которой пассажир имел проездной документ", - отмечается в сообщении.

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