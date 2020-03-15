Украинское правительство будет рекомендовать изменение графика работы общественного транспорта для того, чтобы минимизировать количество людей, которые находятся в одном месте. Это будет сделано с целью недопустить распространение коронавируса в стране.

Об этом на брифинге правительства сообщил заместитель главы Министерства здравоохранения Украины и главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"Мы будем рекомендовать изменения в графиках общественного транспорта, чтобы уменьшить скопление людей в одном месте. Дистанция между людьми – это эффективное средство профилактики", - сказал он на брифинге в Киеве в воскресенье.

Он уточнил, что пока такое решение не принято. Один из эффективных способов профилактики коронавируса - соблюдать дистанцию от человека к человеку как минимум в 1,5 метра, так как риск заболеть минимизируется.

Ляшко подчеркнул, что МОЗ Украины рекомендует украинцам чаще мыть руки, держаться на расстоянии от человека, у которого есть признаки болезни и избегать большого скопления людей.

Ляшко напомнил, что карантинные мероприятия будут действовать до 3 апреля. Продление карантина будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Украине, ЕС и соседних с Украиной странах.

"Мы будем рассматривать вопрос, продолжать ли карантин. Все будет зависеть от эпидситуации", - сказал он.

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