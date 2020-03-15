В субботу, 14 марта, в Бразилии боец UFC Никита Крылов победил хозяина клетки Джонни Уокера, после чего предстал перед публикой с государственной символикой двух стран - Украины и Российской Федерации.

Фотография была опубликована в Instagram спортсмена.

После боя на UFC Fight Night 170 Крылов опубликовал свою фотографию с флагами двух государств, которые сейчас находятся явно не в лучших отношениях.

"Пока нет времени объяснять, но правда Всех Благодарю 🙏🏻", - подписал фото 28-летний украинский спортсмен, который живет и тренируется в Москве.

Фото: Никита Крылов в Инстаграм

Крылов уверенно сражался в стойке, где наносил больший ущерб, чем соперник. У сетки выполнял тейкдауны и атаковал соперника в партере. Во втором раунде Никита оказался в опасном положении на спине, когда Уокер находился сверху, нанося удары. По итогам трех раундов судьи отдали победу Крылову со счетом 30-27, 29-28, 29-28.

Напомним, что недавно єкс-чемпион по боям без правил ирландец Конор Макгрегор провел поединок с американцем Дональдом Серроне и нокаутировал его за 40 секунд.

Ранее мы писали, что Боец из Украины Никита Крылов, завершивший все свои пять последних боев в UFC досрочными победами вызвал на бой борца ММА Абдул-Керима Эдилова, которые оскорбительно ответил на критику организации детских боев без правил со стороны Федора Емельяненко.