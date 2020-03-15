В отеле в Египте 730 граждан Украины помещены на 14-дневный карантин. Туристы застряли в египетском городе Шарм ель-Шейх. У одного из туристов обнаружили коронавирус Covid-19.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, передает "Интерфакс-Украина".

"По информации Посольства Украины в Арабской Республике Египет, 15 марта отель Reech Oasis Beach Hotel (г. Шарм эль-Шейх) был закрыт на карантин в связи с выявлением в данном отеле двух инфицированных коронавирус Covid-19 туристов. По информации руководства указанного отеля, все туристы, среди которых 730 украинских граждан, помещены на 14-дневный карантин и не смогут оставить территорию отеля", - сообщили в МИД.

В министерстве заверили, что посольством Украины в Египте установлено и поддерживается связь с руководством офисов туристических операторов и принимаются меры по своевременному возврату остальных украинских туристов, которые сегодня находятся в Египте.

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