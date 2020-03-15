Ученые из Утрехтского университета в Нидерландах нашли антитело к коронавирусу COVID-19. Антитело блокирует инфекцию.

Работа ученых опубликована на портале bioRxiv.



Как отметил профессор клеточной биологии Франк Гросвельд, это первое обнаруженное антитело к коронавирусу нового типа, и существует немалая вероятность, что на его основе можно будет разработать и лекарство.

Находка еще должна получить одобрение других независимых исследователей и пройти испытания на людях.

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