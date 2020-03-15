Глава украинского Минздрава Илья Емец выступил с экстренным сообщением к гражданам по поводу коронавирусной инфекции COVID-19. По его словам, на данный момент существует необходимость закрыть все общепиты и ТРЦ - работать должны только аптеки и продуктовые.

Текст обращения опубликован на официальном сайте министерства, в воскресенье, 15 марта.

"Сейчас я говорю и как врач, как управленец, и как министр здравоохранения Украины. Некоторые говорят мне, чтобы я не нагнетал ситуацию, потому что это якобы сеет панику. Но напомню, что мы не в тоталитарном государстве, чтобы замалчивать правду. При Чернобыльской трагедии советская власть нам говорила, что все в порядке. Я не буду молчать, потому что жизнь и здоровье украинцев для меня - приоритет. Со всей ответственностью сообщаю: сегодня угроза, которую несет коронавирус, велика как никогда", - сказал Емец.

Емец также обращает внимание на то, что мировое сообщество не сразу распознало масштабы угрозы. "На горьком примере других стран мы видим, к чему может привести промедление. Каждый час может стоить сотен и даже тысяч человеческих жизней. Мы не имеем права ждать массового заражения украинцев. Должны действовать немедленно, на опережение. Жестко и без исключений", - говорит министр.

Высказался глава Минздрава и за закрытие всех заведений в стране, кроме тех, которые обеспечивают основные потребности граждан.

"Необходимо закрывать заведения общественного питания и ТРЦ, работать должны только аптеки и продуктовые магазины, необходимо ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы сотрудников, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек", - сказал Емец.

Емец добавил, что больницы должны быть переориентированы для работы в качестве инфекционных отделений: "Обрабатывать необходимо только ургентные (срочные – Ред.) случаи. Все плановые мероприятия отменить и направить все ресурсы на подготовку к борьбе с инфекцией. Кроме этого, Минздрав активно собирает лучших эпидемиологов Украины и включает их в состав Оперативного штаба, чтобы мы могли еще быстрее реагировать на новые вызовы, которые перед нами ставит эпидемия".

Министр здравоохранения также призвал украинцев к сознательности и рекомендовал им выполнять предписания врачей: "Это то время, когда необходимо не паниковать, а мобилизоваться, собрать все силы и помочь себе, своим близким и своим согражданам. Сейчас еще есть возможность не допустить ужасной трагедии на территории всей Украины. Успешный опыт других стран показал, что самоизоляция - самый эффективный способ предупреждения распространения болезни. Будьте сознательными, берегите себя и своих близких. За всю историю ни один враг не одолел украинский народ. Выполняя инструкции, правила и рекомендации, действуя слаженно, как единый механизм, мы гарантированно победим! Другого пути нет".

Напомним, что Украина в воскресенье, 15 марта, эвакуирует 95 своих граждан из Венеции, где во всю бушует коронавирус.

Также мы писали, что во время общенационального карантина в Украине, который вступил в силу с 12 марта, торгово-развлекательные центры Киева все еще открыты для посетителей.