Завтра учереждения здравоохранения Украины получат 10 миллионов медицинских масок в рамках реализации мер по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 в стране.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в своем телеграм-канале.

"10 млн медицинских масок завтра передадим в учреждения здравоохранения по всей Украине!", - глава правительства.

Премьер добавил, что он, вместе с главным санитарным врачом Виктором Ляшко, совершил проверку областных медицинских складов. По его словам, с обеспечением там полный порядок. В наличии: 10 млн масок, 69 портативных аппаратов для искусственной вентиляции легких, 1350 единиц пульсоксиметров, 1180 единиц ручных силиконовых дыхательных аппаратов, 1330 единиц инфузионных насосов и 34 единицы кислородных концентраторов.

"Продолжаем активно работать с производителями, поставщиками и продавцами масок и других средств индивидуальной защиты с целью нормализации ситуации в сетях аптек. Есть предварительные договоренности с международными партнерами о поставках в Украину миллионов масок и необходимого оборудования", - пишет Шмыгаль.

Скриншот: Денис Шмыгаль в Телеграм

Напомним, что ранее правительство поручило Антимонопольному комитету проверить цены на средства индивидуальной защиты в Украине.

В то же время 11 марта Кабмин запретил экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать, что их хватит украинцам в случае распространения коронавируса.