В Испании ввели режим чрезвычайного положения. Он продлится как минимум 15 дней. Причина - попытки не допустить распространения коронавируса на территории страны, сейчас там почти 8 тысяч инфицированных.

Об этом в субботу, 14 марта, объявил премьер-министр Испании Педро Санчес, выступая по телевидению, передает DW.

Жителям страны предписывается покидать свои дома лишь в исключительных случаях - покупка продуктов, посещение аптеки или больницы, выход на работу.

Всем авиакомпаниям, а также общественному, железнодорожному транспорту и судоходным предприятиям предписано перейти в режим работы с пониженной нагрузкой. Границы Испания пока что не закрывает.

Все полицейские силы, в том числе региональные, напрямую подчиняются министерству внутренних дел Испании, армия страны приводится в состояние готовности к действию при необходимости.

Испания находится на втором месте в Европе после Италии по количеству зараженных коронавирусом (6391 человек по состоянию на утро 15 марта) и скончавшихся от вызываемого им легочного заболевания СOVID-19 (196 человек).

Ранее "Страна" писала, что в Казахстане из-за коронавируса на месяц вводят режим чрезвычайного положения.

Также мы рассказывали, что с субботы, 14 марта, в Черновицкой области объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса.