Во вторник, 17 марта, стартует очередная пленарная неделя Верховной Рады, которая впервые в украинской истории пройдет в условиях всеукраинского карантина из-за всемирной пандемии коронавируса.

Непосредственно сам парламент на карантин пока не закрывают, но спикер Дмитрий Разумков заблаговременно распорядился изменить режим работы. Так, депутатам предписано отказаться от личного приема граждан, а также будет ограничена работа журналистов в парламенте. До окончания введенного Кабмином карантина представителям СМИ нельзя находиться в кулуарах, а можно присутствовать только в пресс-центре на третьем этаже здания Рады и не более, чем одному представителю каждой редакции (телеканалам можно 2 сотрудников).

С 23 по 27 марта депутаты проведут неделю работы в комитетах Рады (ранее планировалось, что это будет неделя работы с избирателями). С 31 марта по 3 апреля (когда в Украине должен окончиться карантин) – снова заседания в сессионном зале.



На текущей неделе слуги народа собираются и дальше продолжить рассмотрение земельной реформы. Отметим, что депутатам осталось рассмотреть порядка 720 поправок перед тем, как перейти к финальному голосованию. Учитывая скорость рассмотрения предыдущих поправок можно предположить, что окончательное принятие законопроекта во втором чтении и целом состоится к концу недели.

Кроме того, на повестке Рады - несколько других важных законопроектов, которые могут рассмотреть только после голосования за землю. Например, президентский проект №2590, который узаконит двойное гражданство, поддержка особых условий для закупки лекарств за счет государственных средств №2539, определение системы ценообразования строительства дорог №2234.



Отметим, что депутаты из монобольшинства уже анонсировали внеочередное заседание для принятия законопроектов, которые необходимы для противодействия коронавирусу. Из-за срочности и важности принятия которых, мол, сама Рада не может закрыться, не смотря на запрет проведения массовых мероприятий, в которых принимает участие более 200 депутатов.

При этом, по слухам, часть депутатов (в том числе и из "Слуги народа") предлагает закрыть Раду на карантин, но против этого выступает Зеленский, которому нужно проголосовать закон о продаже земли, а также о запрете возврата "Приватбанка" Коломойскому. Оба этих закона требует МВФ.

"Страна" опросила нардепов, как они относятся к идеет закрытия Рады на карантин.

Евгения Кравчук, замглавы фракции "Слуга народа":

Верховная Рада - не просто орган государственной власти, а единственный законодательный орган. Мое личное мнение - парламент может и должен работать в пленарном режиме и в комитетах, без работы в округах, до 3 апреля. Нам нужно обязательно провести внеочередное заседание, чтобы принять неотложный законопроект с мерами по противодействию коронавирусу. Его разрабатывает рабочая группа Кабмина и представителей всех фракций и групп.

Что может помешать? Резкое ухудшение эпидемиологической ситуации, случаи заболевания среди работников аппарата или нардепов. В любом случае, решение о формате работы парламента будет приниматься на Согласительном совете в понедельник.

Пока мы в партии и фракции приняли дополнительные меры - перевели с

понедельника на дистанционную работу помощников, Общественный хаб, Образовательный центр партии, часть секретариата фракции.

Комитетская неделя вместо работы в округах - для того, чтобы Рада могла оперативно собираться на внеочередное заседание при необходимости.

Александр Качура, депутат фракции "Слуга народа":

Мое личное мнение, что Рада должна работать, чтобы иметь возможность собраться на внеочередные заседания и принять законопроекты, необходимые для эффективной борьбы с коронавирусом.

Также нужно принять закон по освобождению от ответственности, если человек во время карантина не может работать в офисе. Когда закрыты сады и школы, многие люди не имеют возможности оставлять детей, нужны законодательные механизмы, как защитить людей. Нужно урегулировать вопрос по дистанционной работе во время карантина.



Также нужно поддержать предпринимателей, которые терпят убытки из-за карантина. Это должны быть какие-то определенные поблажки или льготы.

Поэтому я считаю, что сейчас не время блокировать работу Верховной Рады. Давайте будем проверять температурный режим, там и так ходят не все депутаты, поэтому это будет не сложно. Можно носить маски, проводить дополнительную санитарную обработку всех помещений, но нужно работать и срочно принимать важные решения. Проголосуем все эти законопроекты, потом можно будет рассматривать вариант с карантином. Но на данный момент я не вижу оснований прекращать работу Рады.



Ирина Верещук, депутат фракции "Слуга народа"



С одной стороны, Верховная Рада должна работать, потому что это власть.

С другой стороны, депутаты, сотрудники аппарата Рады или аккредитованные журналисты - люди, которые тоже могут заболеть. Более того, именно депутаты с широким кругом и географией контактов могут быть в группе риска.

Поэтому необходимо постоянно мониторить ситуацию.

Но, при определенном уровне распространенности вируса, наверняка будет стоять вопрос о вынужденных депутатских каникулах, которые депутаты отработают после нормализации ситуации.

Николай Скорик, фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь!"

Я думаю, что карантин в Верховной Раде объявят, только если будут подтверждённые случаи заболевания среди депутатов. Именно если депутаты поболеют.

Мое отношение к этому - спокойное.

Сергей Шахов, депутатская группа "Доверие"

Безусловно, более 200 человек в сессионном зале Верховной Рады - это основание для карантина. Я бы в данной ситуации предложил сделать карантин на 14 дней. Мы обсуждали этот вопрос внутри нашей группы и все согласны с тем, что было бы правильно не проводить заседания в эти дни.

Конечно, есть вопросы, которые требуют немедленного вмешательства власти. Например, это ситуация с закрытием пунктов пропуска на Донбассе, в то время, как действует требование по верификации каждые 60 дней для пенсионеров Донбасса, иначе они не получат пенсии. Тут нужно немедленно реагировать. Нужно принимать закон, который упростит получение пенсий. Люди не должны бегать туда-сюда и отмечаться. Это просто позор! Или пусть Кабмин срочно принимал решение хотя бы по отсрочке. Если верификация не будет отменена на время карантина, поверьте, это будет страшнее, чем зараза. Они говорят, что у нас "держава в смартфоне", так где же посмотреть на их диджитализацию?

Антон Поляков, внефракционный депутат



Карантин возможен. Но все будет понятно во вторник. Про уход на карантин велись разговоры среди руководства парламента и фракций. Речь шла о том, чтобы до апреля работать в комитетах.

Я лично понимаю, что мы, как публичные люди, тоже несем угрозу распространения вируса, так как за день контактируем с огромным количеством чиновников и госслужащих. И если при этом мы, 450 депутатов, плюс 450 помощников и весь аппарат Рады будем собираться вместе под куполом, это может привести к усложнению ситуации.