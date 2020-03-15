Руководство Украинской хоккейной лиги рекомендовало спортсменом отказаться от традиционных послематчевых рукопожатий.

Так, в воскресенье 15 марта, в Херсоне состоялся второй поединок четвертьфинальной серии между местным "Днепром" и харьковским МХК "Динамо". В рамках этой встречи "щуки" разгромили харьковский клуб (12:0) и вышли в полуфинал плей-офф.

Стоит отметить, что матч проходил без зрителей, в связи с мерами по предотвращению распространения коронавируса в Украине.

Также, для того чтобы минимизировать риск распространения коронавирусной, решением дирекции Украинского хоккейной лиги было принято решение отказаться от послематчевых рукопожатий. Вместо этого игроки, двигаясь навстречу друг другу, благодарят соперника за игру ударом крага в краги

Видео: YouTube/ УХЛ

Напомним, что недавно киевские хоккеисты из "Ледяных Волков" необычно отпраздновали свою победу над "Белым Барсом" из Белой Церкви в рамках второго четверьтфинала плей-офф Украинской хоккейной лиги.

Также мы писали, что Алексей Трифонов, Сергей Дорофеев и Дмитрий Орлов стали лучшими игроками чемпионата Украинской хоккейной лиги в феврале.