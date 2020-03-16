Предлагаем гороскоп на неделю с 16 по 22 марта для всех знаков Зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

У Овнов выпадет крайне результативная и продуктивная неделя. Правда, само на вас ничего не свалится - нужно приложить усилия и они окупятся сторицей. Действуйте, выполняйте намеченные планы - неделя благоволит трудолюбивым и целеустремленным Овнам.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцы слишком перенервничали в последнее время и им захочется отдохнуть и углубиться в себя. Отдых в тишине и покое - это то, что вам нужно сейчас. А вот на прорывы и подвиги сил не останется.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Неделя будет особенно удачной для Близнецов учителей, тренеров, журналистов - всех, кто учит и делится полезной информацией. Вам удастся повысить свой авторитет и заработать уважение окружающих.

Рак (22.06 - 22.07)

У Раков неделя будет положительной. Откроются какие-то новые возможности, поступят интересные предложения. Вот только сил на все не хватит, так что выбирайте самое интересное и важное для вас.

Лев (23.07 - 23.08)

Львам хорошо подумать над тем, что вам действительно хочется и сосредоточить на этом свои силы. Ведь без этого вы только попусту тратите время на неважное или выполняете чужие желания.

Дева (24.08 - 23.09)

У Дев в целом неплохая и гармоничная неделя. Вас порадуют близкие, с окружающими установятся хорошие отношения. Каких-то глобальных прорывов не будет, но и стабильность вас порадует.

Весы (24.09 - 23.10)

Весам стоит уделить время не новым планам, а упорядочить то, что уже есть. Подумайте, как вы можете деть привычные дела эффективнее, или, возможно, пришло время избавиться от лишних обязанностей и вещей.

Скорпион (24.10 - 22.11)

У Скорпионов могут активизироваться недоброжелатели со своей критикой и желанием заступить за ваши границы. У вас хватит сил с ними справиться, а вот, если вы не научитесь говорить "нет", то ситуация будет не в вашу пользу.

Стрелец (23.11 - 21.12)

У Стрельцов неделя удачна в финансовом плане. Она будет притягивать материальные возможности. Это хорошее время для продаж или покупок запланированного. В других сферах жизни все тоже будет складываться удачно.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козероги на этой неделе будут крайне привлекательны для противоположного пола. Это хорошее время заводить знакомства и строить отношения. Окружающие будут чувствовать ваше обаяние и легко будут идти вам навстречу.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеи смогут решать проблемы с улыбкой. В целом дела будут спориться. Неделя удачна для свиданий, новых отношений. Вы будете на пике популярности, возможно, так магически на вас подействует весна.

Рыбы (21.02 - 20.03)

У Рыб неделя будет временем, чтобы закрыть долги, погасить кредиты. Помните о том, что должны, когда получите незапланированную прибыль. Не стоит тратить ее легкомысленно или помогать другим в ущерб собственным интересам.