Во Львовской области образовалась огромная яма размером 150 на 50 метров. На месте катаклизма уже работают геологи, полиция и спасатели.

Об этом информирует пресс-служба администрации города Дрогобыча.

Фото: городской совет Дрогобыча

Сообщается, что в воскресенье, 15 марта, утром неподалеку от городов Стебник и Трускавец Львовской области образовался новый карстовый провал, неподалеку от старого. При этом оползень все еще продолжается.

Новый провал по визуальным признакам составляет 150 на 50 метров. Периметр обвала стремительный. Глубина пропасти составляет около 100 метров.

Представители городской власти отмечают, что на месте происшествия работают чрезвычайники, геологи, полиция, специальная комиссия ТЭБ и ЧС. Доступ к пропасти перекрыт.

Фото: городской совет Дрогобыча

Автомобильную дорогу, которая соединяет Дрогобыч и Трускавец планируют перекрыть и ограничить движение транспорта. Руководство Дрогобыча призвало местных жителей не приезжать на место образовавшейся ямы, так как это может быть опасным для жизни.

Напомним, что ранее карстовый обвал в этом регионе произошел 7 апреля 2018 года.

Ранее мы писали, что после землетрясения трасса под Трускавцом пошла трещинами и может обвалиться.