В Иране, где недавно коронавирус был обнаружен в близком окружении аятоллы, количество инфицированных COVID-19 увеличилось на 1209 человек за последние сутки. Еще 113 человек погибли от осложнений, вызванных вирусом.

Об этом сообщили в информагентстве Anadolu, со ссылкой на минздрав страны.

Власти Ирана заявили, что общее количество подтвержденных случаев достигло 13 938 человек,

По словам пресс-секретаря министерства здравоохранения Киануша Джаханпура, после выздоровления от вируса из больниц были выписаны 4590 человек.

Стоит отметить, что первый случай коронавируса в стране был подтвержден в провинции Кум 19 февраля. Так, помимо Китая, Италии и Южной Кореи, Иран является одной из наиболее пострадавших стран с момента вспышки болезни в декабре прошлого года.

В рамках своих усилий по сдерживанию вируса Тегеран принял ряд мер, включая закрытие всех школ и высших учебных заведений, отмену спортивных мероприятий и запрет на выезд правительственных чиновников из страны.

Ранее мы писали, что из-за эпидемии коронавируса власти Индии с 13 марта приостанавили действие всех выданных иностранными гражданам виз до 15 апреля.

Также сообщалось, что в Испании всего за сутки коронавирусом заразились две тысячи человек. Теперь заболевших в стране 7,7 тысяч.