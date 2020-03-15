На западной границе - небывалый ажиотаж и многокилометровые очереди из автомобилей украинцев и пешеходов, которые уже больше суток не могут попасть на родину. И это, похоже, только начало - дальше на кордоне прогнозируют полный коллапс.

В ночь с 14 на 15 марта Польша закрыла границы, оставив для проезда только три крупных пункта пропуска - Дорогуск-Ягодин, Корчова-Краковец и Гребенне-Рава Русская, остальные пять закрыли как минимум на две недели, пока будет действовать карантин. В том числе и популярный среди приграничных жителей пешеходный переход "Медыка-Шегини".

Там, естественно, начали выстраиваться громадные очереди на въезд в Украину. Ведь заробитчане, которых стали массово сокращать после закрытия предприятий в Польше из-за карантина, массово ринулись домой.

Мест в автобусах не хватает - едут забитые под завязку. А с 17 марта Украина закрывает проезд и для "бусов", останется возможность приехать домой только на машине. Поэтому многие спешат успеть вернуться до этого времени.

Уже сейчас те, у кого нет машины и кто не смог попасть в автобусы, столпились на границе со стороны Польши, в Корчове (это самый популярный пункт пропуска), и просят подвезти их у водителей автомобилей.Ссреди них и люди с детьми. Границу уже берут штурмом.

Из-за закрытия границ на границе уже выстроились многокилометровые очереди из желающих вернуться в Украину

"Это просто жесть - люди толпами приезжают к границе на такси и частниками (наши барыги в Польше уже наживаются - везут до КПП за 150-200 злотых, это 1000-1300 грн, часто не объяснив, что дальше - своим ходом, а пеший ведь закрыт). В Корчове уже тысячи людей мерзнут, идут пешком до пункта пропуска - и просятся у водителей автобусов и авто взять их с собой. Но мало кто соглашается, даже за деньги. В автобусах свободных мест нет, они уже забиты заробитчанами и не хотят платить штрафы за "перегруз". А водители автомобилей не хотят рисковать. Во-первых, боятся, что этот человек может быть зараженный. А во-вторых, опасаются проблем при пересечении границы - мало ли, может, у попутчика документы не в порядке или окажется температура. Тогда и этого пассажира, и водителя отправят на карантин", - рассказывает "Стране" Тарас Забигайло из Львова, который стоит на границе в Корчове с 3 ночи 15 марта.

С польской стороны западной границы столпились украинцы - очередь на въезд огромная, многие пришли пешком

Разрулить ситуацию приезжали сотрудники украинского консульства в Люблине, которые распределили по автобусам часть людей, заполнив все стоячие места и договорившись с польскими пограничниками пропускать "бусы" с пассажирами сверх нормы. Но всех устроить не удалось - к тому же, к границе прибывают новые люди.

Машины, по словам очевидцев, проходят "Краковец" в среднем 14-16 часов, автобусы едут еще медленнее - многие стоят с раннего утра 15 марта и еще не прошли даже половины очереди.

"Наш рейсовый автобус в салоне как селедки, с чемоданами. Люди с ночи просятся их подобрать, а водители не хотят брать", - рассказывает нам Виталина Весна, которая ждет в очереди на границе.

"А я на самолет покупала билеты месяц назад, вчера пришел мейл, что не будет рейса, купили билеты на автобус - тоже отменили рейс. И как мне доехать, если в машины не берут?", - жалуется живущая в Польше украинка Марина Тычина.

По словам очевидцев, на границе сейчас такой бардак, что пропускают всех подряд.

"Температуру типа меряют, но даже если там выше 37, пропускают", - рассказывает Галина Ярош, которая приехала из Польши 14 марта.

Некоторые, так и не сумев пересечь границу, возвращаются назад в Польшу.

"Мой знакомый доехал до Краковца и возвращается обратно в Варшаву - его никто не берет. Многие частники берутся везти людей к границе, берут немалые деньги не малые и при этом не говорят, что пеший переход закрыт. И обратно везут замёрзших людей в Варшаву, еще раз взяв деньги. То есть зарабатывают дважды", - говорит нам львовянка Ольга Мацюк.

Кроме того, что западная граница сейчас и так забита, очередь выросла из-за пикета жителей приграничных регионов, которые заблокировали действующий автомобильный пункт пропуска "Краковец", требуя открыть "пеший".

Селяне десятками лет использовали "Шегини", чтобы быстро пронести в Польшу на продажу сигареты и водку. Теперь лавочка прикрылась - и это вызвало волну недовольства (хотя закрыли переход поляки).

Украинцы штурмуют западную границу, чтобы попасть домой. Жители пограничных регионов блокируют оставшиеся работать КПП, требуя открыть "пеший". Фото: Роман Кристофор

По другой версии, люди протестовали против наплыва заробитчан (большинство которых их земляки из Западной Украины), опасаясь, что те привезут коронавирус.

Дочь Ольги Щербины так застряла в Корчове-Краковце в ночь 15 марта и смогла выехать только днем - через соседний пункт пропуска Гребенне-Рава-Русская, на котором очередь пока меньше и он не перекрыт пикетчиками.



"С украинской стороны перекрыт путь нашим гражданам на возвращение домой. Всю ночь люди в автобусах, авто ждали в очереди на пересечение границы, а наутро им сообщили, что дорога перекрыта, потому что с нашей стороны боятся эпидемии. Санжары - это не про территорию, а про людей", - написала Щербина в Facebook.

Выпускник Варшавского политехнического университета, киевлянин Роман Кристофор тоже попал в переплет на границе, оказавшись в заложниках пешеходов, которые штурмовали КПП "Краковец".

"Ночка выдалась жаркой. Огромные очереди на границе. Единственный пеший переход "Медика-Шегини" в 00:00 15 марта закрыла польская сторона. Всех людей отправили на Краковец. Пеших людей не пропускали через границу, пока их не собралась критическая масса и они перекрыли единственный пункт пропуска полностью. Очереди на въезд в Украину очень большие. Такое ощущение, что украинцев просто бросили на произвол судьбы в чужой стране. Украинцы брали штурмом пункт пропуска", - рассказывает нам Кристофор.

Застряла на границе и дочка депутата Васильковсого горсовета Николая Недилько.

"Украинцы перекрыли пункт пропуска Краковец и не пускают в Украину своих же укранцев! Вы еб@н...сь?! Арсен Аваков, Вы же обещали вместе с Президентом, что все смогут вернуться!", - написал Недилько у себя в Facebook.

Кстати, в Польшу теперь пускают только поляков и некоторые категории украинцев - те, у кого есть "карта поляка" или разрешение на работу (и то, по словам очевидцев, как повезет - некоторые пограничники заворачивают всех кроме своих сограждан).

"Кроме того, нужно заполнить декларацию, по которому ты обязываешься пройти 2-недельный карантин, нужно написать адрес, по которому тебя будет проверять санэпидемстанция и полиция. И если поймают на улице во время карантина, штраф - 5 тысяч злотых (33 тысяч гривен)", - говорит Олег Недзельский, которого пустили с "картой поляка".