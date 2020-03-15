В воскресенье Луганская "Заря" смогла сократить отставание до первого места в Премьер-лиге Украины, одержав минимальную победу над донецким "Шахтером" на "Славутич Арене в Запорожье.

В центральном поединке 23-го тура, который прошел без зрителей из-за коронавирусного карантина, подопечные Виктора Скрипника одолели "горняков" со счетом 1:0.

Решающий гол на 84-й минуте поединка забил полузащитник луганчан Богдан Михайличенко, пробивший сильно и точно после подачи углового.

Поражение в стартовом матче второго этапа чемпионата Украины по футболу стало вторым в нынешнем розыгрыше для действующего чемпиона и вторым подряд после европейского кубкового матча на выезде.

На втором этапе турнира две шестерки украинских футбольных команд разыгрывают места в европейских кубках и медали (первая) и сражаются за право играть в высшей лиги следующего года (вторая).

Стоит отметить, что 23-й тур Премьер-лиги уже подходит к концу. В последней футбольной встрече недели киевское "Динамо" противостоит черниговской "Десне". Перед вторым таймом цифры на табло не увеличилсь - 0:0. Матч проходит в столице, на стадионе имени Валерия Лобановского. Также в воскресенье, 15 марта, донецкий "Олимпик" встретится с полтавской "Ворсклой".

Результаты других поединков 23-го тура:

"Львов" - "Карпаты" - 1:1

"Александрия" - "Колос" (Ковалевка) - 4:2

"Днепр-1" - "Мариуполь" - 2:0

Турнирное положение:

"Шахтер" - 59 очков (после 23-х игр), "Заря" - 46 (23), "Динамо" - 45 (22), "Десна" - 42 (22), "Александрия" - 40 ( 23), "Колос" - 26 (23), Днепр-1" - 28 (23), "Мариуполь" - 25 (23), "Львов" - 21 (23), "Ворскла" - 20 (22), "Олимпик" - 18 (22), "Карпаты" - 14 (23).

Напомним, что исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) принял решение не допускать зрителей на матчи чемпионата Украины по футболу во время действия карантина в Украине с 12 марта до 3 апреля.

Также мы писали, что в четверг, 12 марта, донецкий "Шахтер" одолел "Вольфсбург" (ФРГ) на стадионе "Фольксваген-Арена" в матче 1/8 финала Лиги Европы.