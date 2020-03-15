Пассажирское железнодорожное сообщение между Украиной и Польшей полностью приостановлено. Некоторые поезда отменены, некоторые едут меньший отрезок пути, только по стране.

Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".

"В частности, отменены поезда № 67/68 Киев - Варшава, № 89/90 Перемышль - Львов, № 51/52 Львов - Вроцлав, и беспересадочные вагоны Киев - Вроцлав. Поездам № 705/706 и № 715/716 Киев - Перемышль ограничен маршрут до Львова", - говорится в сообщении.

Львов также будет конечной станцией для поезда № 35/36 Одесса - Перемышль, который отправляется в рейс с 14 - 16 марта. О дальнейшем его курсировании будет проинформировано дополнительно. Продажа билетов на отмененные рейсы приостановлена.

"Укрзализныця" будет возвращать пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда - без взимания дополнительных сборов.

Напомним, с 17 марта закрываются пункты пропуска через государственную границу Украины международного регулярного пассажирского сообщения (за исключением ряда категорий граждан); временно запрещено пересечение государственной границы на въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).

Для граждан Украины, путешествующих собственным транспортом, пункты пропуска открыты.

Ранее "Страна" рассказывала, какие пункты пропуска будут открыты между Украиной и Польшей после 16 марта.

Также мы писали, каким украинцам можно будет въехать в Польшу после 16 марта.