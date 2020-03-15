Между Польшей и Украиной после 16 марта будет работать только автомобильное сообщение. Открыты будут три пункта пропуска "Дорогуск-Ягодин", "Корчева-Краковец", "Рава-Русская-Гребенне".

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на посольство Украины в Польше.

"Граждане Украины смогут и после 16 марта 2020 года вернуться из Польши в Украину автомобильными видами транспорта через автомобильные пункты пропуска "Дорогуск-Ягодин" (Волынская область), "Корчева-Краковец", "Рава-Русская-Гребенне" (Львовская область)" , - сообщили в украинском дипломатическом представительстве.

Въехать в Украину могут все граждане Украины, а также некоторые категории иностранцев. Граждане Украины, у которых нет необходимости в выезде в Украину, не обязаны покидать территорию Польши и могут и далее находиться на территории Польши.

Все украинцы, которые находятся в Польше, могут рассчитывать на бесплатные тесты на выявление короновируса и лечение, которое покрывается из бюджета польского государства.

В то же время гражданам Украины, которые продолжают находиться в Польше, следует проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать и выполнять требования местных органов власти, зарегистрироваться на веб-ресурсе "ДРУГ" на официальном сайте МИД Украины и внимательно следить за информацией, которая размещается на странице посольства и консульских учреждений Украины в Facebook.

В Польше работают круглосуточные телефоны горячих линий: в посольстве Украины в Польше (+48698608837 и +48537516463), Генеральном консульстве Украины в Люблине (+48784138555), Генеральном консульстве Украины в Кракове (+48669352962); Консульстве Украины в Гданьске (+48607654333).

По разным данным, в Польше может находиться от миллиона до полутора миллионов украинцев.

По состоянию на 15 марта, в Польше подтверждено 111 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.

Ранее "Страна" писала, как украинцам вернуться домой из-за границы до и после 17 марта.

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