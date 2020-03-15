МВД Украины внесло свои предложение к законопроекту по противодействию распространения коронавируса COVID-19 в стране.

Об это пишут Вести, публикуя текст предложений МВД.

При этом не факт, что в итоговый текст законопроекта эти предложения войдут. Его еще будут обсуждать депутаты.

Но, очевидно, серьезное ужесточение норм в том или ином виде будет.

Итак, что предлагает МВД.

За что украинцам грозит штраф?

Согласно предложению правоохранителей, штраф за нарушение санитарных норм будет составлять от 15 до 25 необлагаемых минимумов (от 255 до 425 гривен).

В проекте закона наказание предусмотрено и для медработников. Так, в случае отказа врачом обследовать пациента с симптомами или жалобами коронавируса, такому медику придется заплатить в бюджет от 170 до 425 гривен штрафа. Наказать правоохранители предлагают и тех врачей, которые уклоняются от обследования людей, которые контактировали с заболевшим коронавирусом.

В случае, если врач отказается лечить человека, у которого подтвержден коронавирус, его накажут штрафом от 425 до 850 гривен.

Также предлагается новая статья 46, согласно которой умышленное сокрытие больными (опасной или особо опасной инфекцией, далее – больными) источника заражения и лиц, бывших с ними в контакте, карается штрафом от 85 до 255 гривен.

За что будут сажать в тюрьму?

Если человек намеренно создает условия для заражения окружающих, он рискует оказаться за решеткой на срок от 3 месяцев до 3 лет. Также он может быть наказан ограничением свободы до 5 лет.

Также, в случае отказа лечить больного, у которого впоследствии проявились тяжелые признаки болезни, врач окажется за решеткой на срок от 2 до 5 лет.

При этом, если пациент нарушит условия карантина и сбежит оттуда с подозрением на коронавирус, ему светит до 3 лет в тюрьме.

В случае, если должностное лицо сокрывает правду о положении с коронавирусом COVID-19 в Украине, или если он искажает информацию о нем, то он может сесть на срок до 3 лет.

В случае, если чиновник совершил такое повторно или в местности, объявленной зоной осуществления карантинных мер или чрезвычайной ситуации, ему грозит от 3 до 5 лет.

Фото: Вести

Фото: Вести

Фото: Вести

Напомним, что в субботу, 14 марта, специальная межфракционная группа предложила изменения в законодательство Украины из-за коронавируса.

Ранее "Страна" рассказывала, как и где украинцам получить помощь по коронавирусу и оплатят ли больничные самоизолированным.