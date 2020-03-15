В Харькове в ночь на воскресенье, 15 марта, неизвестные подорвали банкомат.

Банкомат был расположен на первом этаже жилого многоэтажного дома по Салтовскому шоссе. Злоумышленники забрали деньги и скрылись в неизвестном направлении.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По словам правоохранителей, информация о взрыве поступила около 3:00.

"В результате происшествия пострадавших нет. Сумма нанесенного материального ущерба устанавливается", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что банкомат был взорван при помощи самодельного взрывного устройства.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Фото: Нацполиция

Ранее "Страна" писала, что в Киеве пытались взорвать банкомат, но повредили помещение.

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