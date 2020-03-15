В России за прошедшие сутки зафиксированы четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом информирует РИА "Новости", со ссылкой на данные оперативного штаба российского Минздрава.

Так, по данным журналистом, в воскресенье, 15 марта, количество зараженных коронавирусом в России увеличилось на четыре человека - три случая зафиксированы в Подмосковье, еще один в Тюменской области.

Всего в России зарегистрированы 63 случая коронавирусной инфекции, из них пострадали 60 граждан России, 2 гражданина КНР, и один итальянец.

Напомним, что за вчерашний день Минздрав Украины зарегистрировал 12 сообщений о подозрении на коронавирус COVID-19. Большая часть из них поступила из Черновицкой области. Всего в стране зафиксированы три случая заражения.

Также мы писали, что обеспеченные украинцы во время вспышки коронавируса начали массово скупать личные аппараты искусственной вентиляции легких.