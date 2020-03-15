В Испании всего за сутки коронавирусом заразились две тысячи человек. Теперь заболевших в стране 7,7 тысяч.

Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщает газета "Паис" со ссылкой на данные испанского Минздрава.

Так, с учетом новых данных, в настоящий момент в Испании заражение выявлено у 7 753 человек, еще 291 человек скончался от заболеваний или осложнений, вызванных вирусом. Также 382 человека поступили в реанимацию.

517 зараженных коронавирусом в Испании выздоровели.

Ранее "Страна" писала, что Петр Порошенко в ночь с 14 на 15 марта прилетел в Киев из Испании. Бывший президент успел вернуться в страну до закрытия границы в полночь 17 марта. На карантин Порошенко не отправили.

Также мы писали, что Молдова из-за коронавируса закрывает воздушную связь с миром.