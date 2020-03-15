Власти Германии с понедельника, 16 марта, с 08:00 по местному времени (09:00 по Киевскому времени), закроет границы с некоторыми европейскими странами. Нельзя будет въехать из Австрии, Франции и Швейцарии. Причина - распространение коронавируса.

Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщила газета "Bild".

Такое решение принято по итогам телеконференции с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а также главы МВД Хорста Зеехофера. В конференции принимали участие премьер-министры федеральных земель Бавария, Баден-Вюртемберг и Саара.

Однако, несмотря на закрытие границ, власти ФРГ намерены сохранить свободное передвижение товаров.

Ранее "Страна" писала, что Минздрав Франции категорически запретил пить ибупрофен при коронавирусе.

Также мы рассказывали, что Молдова из-за коронавируса закрывает воздушную связь с миром.