Два подростка пытались незаконно доставить товары народного потребления в Россию, но были задержаны украинскими пограничниками. Несовершеннолетние нарушители отделались административкой.

Об этом информирует пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook.

"Военнослужащие задержали нарушителей в нескольких метрах от границы. Двое молодых людей планировали перенести в соседнюю страну пакеты с товарами народного потребления. К тому же выяснилось, что они являются несовершеннолетними - 14 и 15 лет", - говорится в сообщении

Однако на задержании малолетних перступников пограничники не остановились. Так, спустя некоторое время, возле границы были обнаружены еще четыре коробки с товарами. Также в селе Пыльная, которое расположено в 200 метрах от границы, в заброшенном здании были обнаружены еще 7 человек, которые могут быть причастны к нелегальным действиям подростков.

Относительно задержанных составлены протоколы об административном правонарушении по ст.202 (нарушение пограничного режима, режима в пункте пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в пограничных пунктах выезда-выезда) и ч.2 ст. 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) КУоАП.

О задержании несовершеннолетних проинформированы родители и правоохранительные органы. Оценка и пересчет обнаруженного товара продолжается. Дело передано в суд.

Скриншот: Східне регіональне Управління ДПСУ в Фейсбук

Ранее мы писали, что подростки сняли на видео разгром вагона пригородного поезда Львов-Сокал, а затем похвастались роликом в соцсети.

Напомним, что недавно польские таможенники задержали 27-летнего украинца, который пытался незаконно вывезти на территорию ЕС около тысячи таблеток для мужской силы.