Лица, имеющие прописку на неподконтрольной части Донбасса не смогут въехать через КПВВ на линии пересечения на территорию Украины. Такая же мера применяется и к зарегистрированным на территории Украины людям, которые желают выехать на территорию "ДНР/ЛНР".

Об этом в воскресенье, 15 марта, информирует штаб ООС.

Таким образом, согласно приказу, с 00 часов 16 марта на контрольных пунктах въезда-выезда из неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей до 3 апреля 2020 года вводятся ограничения относительно пересечения КПВВ в обоих направлениях.

"С указанного времени будет приостановлен пропуск с временно оккупированных территорий лиц, не имеющих постоянной регистрации места жительства на подконтрольной правительству Украины территории, а также иностранцев и лиц без гражданства, не имеющих постоянной регистрации места жительства на подконтрольной правительству Украины территории. При этом, пропуск указанной категории лиц в обратном направлении будет осуществляться без ограничений.

Одновременно приостановлен пропуск лиц с постоянной регистрацией места жительства на подконтрольной правительству Украины территории, через линию разграничения на временно оккупированные территории. В обратном направлении пропуск указанных лиц будет осуществляться без ограничений", - заявили в штабе.

Скриншот: ООС в Фейсбук

Данную новость комментирует телеграм-канал "Политика страны".

"Как мы и предполагали, командование ООС закрыла все пункты пропуска на Донбассе. С 16 марта по 3 апреля.

Точнее, закрыты все КПВВ на пропуск лиц имеющих прописку на неподконтрольных территориях на въезд. А имеющих прописку на территории Украины на выезд.

В обратном направлении допуск не ограничивается. То есть, люди смогут вернуться к себе домой, но вновь пересечь линию разграничения не смогут.

Как мы уже писали, главная проблема - это пенсионеры. Им нужно каждые 60 дней отмечаться на подконтрольной территории, чтоб не потерять украинскую пенсию.

Сейчас в Донецкой и Луганской обладминистрациях заявляют, что верификация будет продлена и пенсии будут выплачиваться и дальше.

Но этот вопрос зависит не от них, а от правительства. Поэтому нужно, что Кабмин четко это артикулировал и дал соответсвующие распоряжения. Иначе (если ограничения продлятся дольше, чем до 3 апреля) старики на Донбассе могут остаться без украинских пенсий. Для подавляющего большинства из них это будет серьезнейший удар", - говорится в сообщении.

"Вот такие объявления висят уже на всех пунктах пропуска на Донбассе. Отдельно отметим, что речь идёт именно о постоянной регистрации, а не о справке переселенца. То есть, если постоянная регистрация (это штамп во внутреннем паспорте) - Донецк, то хоть ты переселенец, хоть просто живешь в Киеве уже лет 15 без регистрации, то тебя через линию разграничения в «ДНР» выпустят, а назад уже до 3 апреля не впустят", - отмечает телеграм-канал.



Фото: "Страна"

Напомним, что с 16 марта КПВВ "Станица Луганская" на линии соприкосновения закроется на две недели из-за пандемии коронавируса СOVID-19.

Ранее мы писали, что "глава "ДНР" Денис Пушилин постановил, что приехавшие из других вирусо-опасных стран на Донбасс украинцы обязаны будут обеспечить самоизоляцию на дому на протяжении двух недель.