Командование ООС закрыло все пункты пропуска на Донбассе. Подробности
Лица, имеющие прописку на неподконтрольной части Донбасса не смогут въехать через КПВВ на линии пересечения на территорию Украины. Такая же мера применяется и к зарегистрированным на территории Украины людям, которые желают выехать на территорию "ДНР/ЛНР".
Об этом в воскресенье, 15 марта, информирует штаб ООС.
Таким образом, согласно приказу, с 00 часов 16 марта на контрольных пунктах въезда-выезда из неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей до 3 апреля 2020 года вводятся ограничения относительно пересечения КПВВ в обоих направлениях.
"С указанного времени будет приостановлен пропуск с временно оккупированных территорий лиц, не имеющих постоянной регистрации места жительства на подконтрольной правительству Украины территории, а также иностранцев и лиц без гражданства, не имеющих постоянной регистрации места жительства на подконтрольной правительству Украины территории. При этом, пропуск указанной категории лиц в обратном направлении будет осуществляться без ограничений.
Одновременно приостановлен пропуск лиц с постоянной регистрацией места жительства на подконтрольной правительству Украины территории, через линию разграничения на временно оккупированные территории. В обратном направлении пропуск указанных лиц будет осуществляться без ограничений", - заявили в штабе.
Скриншот: ООС в Фейсбук
Данную новость комментирует телеграм-канал "Политика страны".
"Как мы и предполагали, командование ООС закрыла все пункты пропуска на Донбассе. С 16 марта по 3 апреля.
Точнее, закрыты все КПВВ на пропуск лиц имеющих прописку на неподконтрольных территориях на въезд. А имеющих прописку на территории Украины на выезд.
В обратном направлении допуск не ограничивается. То есть, люди смогут вернуться к себе домой, но вновь пересечь линию разграничения не смогут.
Как мы уже писали, главная проблема - это пенсионеры. Им нужно каждые 60 дней отмечаться на подконтрольной территории, чтоб не потерять украинскую пенсию.
Сейчас в Донецкой и Луганской обладминистрациях заявляют, что верификация будет продлена и пенсии будут выплачиваться и дальше.
Но этот вопрос зависит не от них, а от правительства. Поэтому нужно, что Кабмин четко это артикулировал и дал соответсвующие распоряжения. Иначе (если ограничения продлятся дольше, чем до 3 апреля) старики на Донбассе могут остаться без украинских пенсий. Для подавляющего большинства из них это будет серьезнейший удар", - говорится в сообщении.
"Вот такие объявления висят уже на всех пунктах пропуска на Донбассе. Отдельно отметим, что речь идёт именно о постоянной регистрации, а не о справке переселенца. То есть, если постоянная регистрация (это штамп во внутреннем паспорте) - Донецк, то хоть ты переселенец, хоть просто живешь в Киеве уже лет 15 без регистрации, то тебя через линию разграничения в «ДНР» выпустят, а назад уже до 3 апреля не впустят", - отмечает телеграм-канал.
Фото: "Страна"
Напомним, что с 16 марта КПВВ "Станица Луганская" на линии соприкосновения закроется на две недели из-за пандемии коронавируса СOVID-19.
Ранее мы писали, что "глава "ДНР" Денис Пушилин постановил, что приехавшие из других вирусо-опасных стран на Донбасс украинцы обязаны будут обеспечить самоизоляцию на дому на протяжении двух недель.