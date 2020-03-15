В Украину в понедельник, 16 марта. вернутся ночные заморозки. Днем температура будет весенней - от +4 до +10 градусов в разных областях Украины. Осадков не ожидается.

Об этом говорят данные Укргидрометцентра.

На западе страны будет теплее всего. Ночью в западных регионах ожидается -2...-6, а днем +8...+12, теплее всего будет во Львове, Черновцах, Ивано-Франковске и Ужгороде. Осадков не ожидается, синоптики говорят, что будет немного пасмурно.

На севере страны - в Житомире, Чернигове, Харькове, Сумах и в Киеве ночью ожидается -4...-6, днем температура будет варьироваться от +4 в Харькове и Сумах до +8 в Киеве, Чернигове и Житомире.

В Луганске и Донецке будет +3...+6 днем и до -6 ночью, осадков не ожидается.

В Черкасах, Кропивницком, Днепре, Запорожье -2...-6 ночью и +5...+8 днем. В Полтаве ночью такая же температура, однако днем холоднее - от +4 градусов.

На юге страны -2...-5 ночью и +5...+7 днем. Осадков не будет, но будет пасмурно.

Скриншот: Укргидрометцентр

Ранее "Страна" писала, что в четверг в Киеве зафиксировали апрельскую погоду.

Также мы рассказывали, что синоптики предупредили о резком похолодании и заморозках.