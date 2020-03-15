Киевские хоккеисты из "Ледяных Волков" необычно отпраздновали свою победу над "Белым Барсом" из Белой Церкви в рамках второго четверьтфинала плей-офф Украинской хоккейной лиги.

В субботу, 14 марта, прошел второй матч 1/4 финала УХЛ, во время которого "Белый Барс" потерпел поражение от столичных "Ледяных Волков" со счетом 4:2. Таким образом, киевляне сравняли счет в серии, приблизившись к путевке в полуфинал.

И хоть матч проходил при пустых трибунах, однако, "Волки" все равно ярко и креативно отпраздновали свою победу в четвертьфинальном поединке, порадовав всех телезрителей.

Видео: YouTube/ УХЛ

Стоит отметить, что третий, решающий, поединок в серии до двух побед состоится уже в понедельник, 16 марта, в 18:45.

Напомним, что в четверг, 12 марта, завершились первые поединки четвертьфиналов плей-офф Украинской хоккейной лиги — Пари-Матч, в рамках которых "Белый Барс" уверенно обыграл "Ледяных Волков".

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