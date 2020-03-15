В ночь на воскресенье, 15 марта, украинские Карпаты замело снегом. Осадков выпало больше метра, а температура воздуха колеблется в районе -11,4 градусов.

Как говорится на странице "Снеголавинная ситуация в украинских Карпатах", на снеголавинном посту Драгобрат зафиксировали похолодание до -13,2 мороза.

"На Сл Пожежевская: температура воздуха: -11,4 граудсов, ветер: 3-4 м/с, ясно. Высота снежного покрова составляет 31-130 см, свежий снег, хорошо закреплен. На Сл Плай: температура воздуха: -11,7 градусов, ветер: северный 10-14 м/с, ясно. Высота снежного покрова составляет 25-38 см, снег свежий, пылеобразный, очень хорошо закреплен и стабилен", - говорится в сообщении.

А на Драгобрате, утверждается в тексте сообщения, размер снежного покрова достиг 121 см.

Скриншот: facebook.com/lavyny.official

Как сообщала "Страна", к Украине подбирается циклон Гизела. Он может принести в Украину морозы.

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