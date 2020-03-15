УЕФА может прибегнуть к эксперементальному формату проведения оставшихся матчей Лиги Чемпионов и Лиги Европы в связи с распространением коронавируса. Так, впервые истории европейских футбольных кубков может быть проведен "финал четырех".

Об этом информирует испанское издание AS.

По информации журналистов, полуфиналы и финалы Лиги Чемпионов и планируется провести в турецком Стамбуле, а матчи Лиги Европы пройдут в Польше, в городе Гданськ. При этом полуфиналы турниров будут состоять из одного матча. Ожидается, что проведение "финалов четырех" займет четыре дня.

В свою очередь этап 1/4 финала европейских кубков будут состоять из одного матча. При этом поединки пройдут либо на нейтральном поле, либо на арене одного из четвертьфиналистов. В последнем случае, хозяин матча будет определяться при помощи жеребьевки.

Сообщается, что окончательное решение по этому проекту будет вынесено во вторник, 17 марта, на специальном заседании УЕФА.

Напомним, что УЕФА на следующей неделе собирается объявить о приостановке еврокубков и переносе чемпионата Европы на 2021 год из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Также мы писали, что исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) принял решение не допускать зрителей на матчи чемпионата Украины по футболу во время действия карантина в Украине с 12 марта до 3 апреля.