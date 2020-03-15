Киевское областное территориальное управление Антимонопольного комитета начало изучать факт резкого повышения цен на билеты Международной авиакомпанией Украины. Компании грозит штраф в размере 10% от годовой прибыли.

Как сообщил глава Киевского теруправления Алексей Хмельницкий, штраф будет наложен в случае, если факт спекуляции подтвердится.

"В этой чрезвычайной ситуации в Антимонопольный комитет поступили сообщения, что крупнейший национальный авиаперевозчик – Международные авиалинии Украины – резко поднял цены на билеты на последние, перед остановкой авиасообщения, дни. Иллюстрируют обращения такими данными: билет эконом-класса Лондон-Киев на 15 марта стоит 24 тыс грн, при том накануне билет стоил менее 10 тысяч", - говорится в сообщении.

Хмельницкий уточнил, что сейчас в Антимонопольном изучают данный вопрос. Если факт спекуляции подтвердится, компанию ждет штраф в размере до 10% от годовой прибыли.

Скриншот: facebook.com/khmelnitskyy.aleksey

Напомним, авиакомпания МАУ резко подняла цены на билеты. С 17 марта закрываются границы, а 15 и 16 марта - два последних дня, когда украинцев смогут вернуться домой регулярными рейсами. Цены на некоторые рейсы на эти дни возросли в 10 раз. К примеру, столицы Франции Парижа в Украину можно добраться почти за 16 тысяч гривен в один конец.

Ранее "Страна" писала, что Кулеба назвал три шага для украинцев, которые не успеют эвакуироваться до 17 марта.