Цены на авиабилеты "Международных авиалиний Украины" (МАУ) взлетели из-за паники вокруг закрытия воздушного сообщения с 17 марта.

Об этом в воскресенье, 15 марта, заявили представители компании в своем пресс-релизе.

"Авиакомпания МАУ отошла от ручного режима формирования стоимости перелетов много лет назад и не намерена возвращаться к каменному веку. Главный союзник роста цен на авиабилеты - это паника", - заявил авиаперевозчик.

При этом в МАУ отметили, что компании рассчитывают стоимость билетов по автоматической системе - Revenue Management System, и регулировать стоимость перелетов вручную авиаперевозчик не может.

"Система автоматически определяет стоимость на том или ином маршруте в соответствии с целым рядом показателей. Таких, как интенсивность продаж, спрос на период времени и тому подобное. Цифровые алгоритмы анализируют объем запросов на покупку авиабилетов и перечисляют их стоимость в соответствии с количеством пользователей, которые одновременно заходят в глобальную систему бронирования для заказа билета и создания бронирования", - говорится в сообщении.

Так, при повышении спроса на авиабилеты, их стоимость повышается автоматически. В пресс-службе МАУ, добавили, что отсутствие внятной политики коммуникации с обеспокоенными пассажирами создает панику вокруг срочного перелета в Украину до закрытия авиасообщения.

"Ответы на ряд риторических вопросов помогли бы прояснить ситуацию с ростом цен - кто посчитал количество граждан Украины, и не только украинских, которые хотят и должны вернуться? Кто разгоняет панику, что последний шанс вернуться - только до 17 марта? Кто объяснил четко и понятно, как люди попадут домой после этой даты?", - отметили в компании.

Напомним, что с 17 марта закрываются границы, а 15 и 16 марта - два последних дня, когда украинцы смогут вернуться домой регулярными рейсами. Меры по закрытию международного авиасообщения приняты СНБО в связи с распространением коронавируса в Украине.

Ранее мы писали, что украинские туристические агентства, на фоне распространения коронавируса, продолжают отправлять людей за границу, несмотря на закрытие авиасообщения.