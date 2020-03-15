Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что если человек заболел коронавирусом Covid-19, зараженному нельзя принимать ибупрофен и другие нестероидные противовоспалительные средства.

У себя на странице в Twitter чиновник сообщил, что это может усугубить ситуацию.

"COVID-19: прием противовоспалительных (ибупрофен, кортизон) может стать фактором, обостряющим инфекцию. Если у вас жар, примите парацетамол. Если вы уже принимаете противовоспалительные препараты, или у вас есть сомнения, проконсультируйтесь с врачом", - говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что употребление данных лекарств вызывает осложнение протекания болезни даже у молодых людей.

Скриншот: twitter.com/olivierveran

Напомним, во Франции с воскресенья, 15 марта, закроют все рестораны, кинотеатры и ночные клубы. Эта мера принята для прекращения распространения коронавируса. Аптеки, продовольственные магазины и общественный транспорт будут работать.

Ранее "Страна" писала, что во Франции хирургам приказали отменить все несрочные операции, чтобы освободить столы для больных коронавирусом.