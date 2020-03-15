Во время общенационального карантина в Украине, который вступил в силу с 12 марта, торгово-развлекательные центры Киева все еще открыты для посетителей.

Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщает корреспондент "Страны".

Так, например в столичном ТРЦ "River Mall", расположенного на Днепровской набережной, бутики работают без изменений. Стоит отметить, что посетителей в торговом комплексе существенно поуменьшилось, однако некоторые люди все еще ходят туда за покупками.

ТРЦ River Mall в Киеве во время карантина из-за коронавируса. Фото: Страна

Напомним, что согласно распоряжению СНБО, в связи с пандемией коронавируса, в Украине должны быть закрыты развлекательные комплексы внутри торговых центров.

Также "Страна" проверила, работают ли кинотеатры во время режима карантина в Украине.