Премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил, что власти решили закрыть воздушное пространство со всеми странами со вторника, 17 марта, из-за вспышки коронавируса Covid-19.

Как передает "Интерфакс", решение было принято после ежедневного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении.

"Мы считаем необходимым принять дополнительные меры безопасности. Ситуация еще позволяет принять предупредительные меры. Следующая неделя будет решающей в этом смысле, потом уже придется работать над ликвидацией последствий эпидемии", - утверждает он.

Кроме того, с 17 марта запрещается въезд в страну иностранцев через КПВВ. Исключениями являются состав грузовых перевозок, дипломаты и иностранцы, которые имеют вид на жительство в Молдавии.

Напомним, 13 марта власти Молдовы предприняли ряд экстренных мер в связи с распространением коронавируса в Европе. В рамках борьбы с пандемией, несколько пунктов пропуска на границе с Украиной прекратили свою работу.

Ранее мы писали, что президент Молдовы Игорь Додон заявил, что правительство собирается штрафовать за распространение паники из-за коронавируса.