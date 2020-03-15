За вчерашний день Минздрав зарегистрировал 12 сообщений о подозрении на коронавирус COVID-19. Большая часть из них поступила из Черновицкой области.

Об этом информирует телеграм-канал украинского Минздрава, посвященный пандемии коронавируса.

Так, по состоянию на утро воскресенья, 15 марта, зарегистрировано 12 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию: Черкасская область - 1, Волынская область - 1, Черновицкая область - 5, Ровенская область - 3, Киевская область - 1, Тернопольская область - 1.

Также в ведомстве напомнили, что на данный момент зафиксированы три подтвержденных случая заболевания COVID-19: два случая в Черновицкой, и один, летальный, в Житомирской области.

При этом всего с начала 2020 года зафиксировано 79 сообщений о подозрении на смертельный вирус (3 ​​случая подтверждены лабораторно, 64 - отрицательные, коронавируса нет, 12 - исследуются). В свою очередь Центр общественного здоровья протестировал 500 образцов на предмет коронавируса.

В то же время в мире зарегистрировано 156 тысяч 400 случаев заболевания COVID-19, из них 73968 (47,3%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 75 405 случаев в 134 странах.

Фото: Коронавирус_инфо в Телеграм

Напомним, что на этой неделе Совет национальной безопасности и обороны утвердил ряд по противодействию распространению коронавируса в Украине. Согласно решениям ведомства, будет прекращено авиа-, ЖД- и автобусное сообщение с внешним миром.

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