Власти Австрии приняли решение запретить в стране любые собрания, в которых может быть больше 5 человек. Это должно помочь сдержать распространение коронавируса.

Как передает Bloomberg, власти сейчас активно отслеживают данные о распространении болезни.

"Австрия еще больше ужесточила ограничения на общественную жизнь. В воскресенье, 15 марта, был объявлен запрет на публичные собрания более чем на пять человек. Закрываются рестораны, а людей призывают к самоизоляции, поскольку случаи заболевания коронавирусом в стране продолжают расти", - говорится в сообщении.

При этом канцлер страны Себастьян Курц утверждает, что данные меры являются временными и необходимыми, чтобы "защитить здоровье австрийского народа и уморить голодом Covid-19".

Ранее мы писали, что из-за коронавируса Австрия запретит прекратит авиасообщение и запретит въезд туристам напрямую из Украины, России, Нидерландов и Великобритании. Из-за этого наши граждане будут лишены возможности вернуться в страну по суши.