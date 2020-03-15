Ольга Лаппо, пресс-секретарь бывшего украинского премьер-министра Арсения Яценюка подтвердила, что политик действительно был в столичной клинике "Борис". Однако поводов для паники пока нет.

Как говорится в посте на Facebook Лаппо, бывший чиновник приехал в клинику на плановую процедуру.

"Просьба не распространять панику и домыслы. В сетях появилась новость, что Арсений Яценюк увидели в больнице. Вокруг этого уже появилось много спекуляций и предположений. С Арсением Яценюком все в порядке. Он действительно был в клинике, но по причинам, которые не связаны с одним ОРЗ. Это была плановая процедура, которая не имеет ничего общего с диагностикой вирусного заболевания", - говорится в сообщении.

Также Лаппо поблагодарила общественность за заботу.

Скриншот: facebook.com/Ольга Лаппо

Ранее "Страна" писала, что бывшего премье-министра Украины Арсения Яценюка заметили в медицинской маске в киевской клинике "Борис". Политик выглядел обессиленным, а выходить из машины ему помогали охранники, которые также были в масках.

До этого мы сообщали, что бывший премер-министр Арсений Яценюк рассматривался на должность нового главы Национального банка Украины.