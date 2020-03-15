Украинские туристические агентства, на фоне распространения коронавируса, продолжают отправлять людей за границу, несмотря на закрытие авиасообщения в ночь на вторник 17 марта. При этом желающим отменить свои туры деньги возвращать отказываются.

Об этом сообщается в статье "Страны", посвященной возвращению украинцев из-за рубежа.

Так, украинские туристы жалуются, что туристические агентства не только не отменяют чартерные рейсы в другие страны, но и отказывает в возвращении денег за несостоявшийся по объективным причинам перелет. Таким образом недобросовестные турфирмы подвергают риску тысячи украинцев.

"У нас завтра вылет в Египет. Мы семья 5 человек, прислушались к правительству и решили не ехать. Турфирма "Пегас" не отменяет чартеры на завтра, при этом ссылается на то что вы летите с ребёнком, а там вас как-то заберут и когда-то заберут и не наша турфирма. Почему они не переносят рейс? Это неправильно. Обидно не только за деньги, но и за отношение к нам. Я так понимаю, что турфирма "Пегас" нас просто заставляет рисковать собой", - написала на странице главы Госкомтура киевлянка Елена Бернацкая.

Стоит отметить, что в основном туры продаются на 7 или 14 дней, поэтому дата возвращения туристов в Украину припадает на время, когда авиасообщение Украины с внешним миром еще будет закрыто. Так, люди покинувшие страну 15-16 марта, должны будут вернуться с 22 марта по 30 марта.

При этом большинство агентств за туры, купленные вплоть до 17 марта, деньги не возвращает. Туроператоры ссылаются на то, что для возврата средств нет особых оснований, а опасения туристов не являются причиной для пересмотра политики компании. Также нет определенности и касательно того, как поведут себя администраторы курортов и отелей за границей, если к ним прибудут туристы из Украины. Оставят ли их в карантине или в общем, не пустят на территорию туркомплексов - непонятно.

Ко всему прочему, страховка на поездку может не покрыть заболевание туристов коронавирусом за рубежом, поэтому людям придется самим оплачивать интенсивную терапию в случае инфицирования.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны утвердил ряд по противодействию распространению коронавируса в Украине. Так, будет прекращено авиа-, ЖД- и автобусное сообщение с внешним миром.

Напомним, что "Страна" ведет текстовую трансляцию происходящего в Украине в связи с карантином и закрытием границ из-за коронавируса.