Как уже писала "Страна", авиакомпани с 17 марта прекращают регулярные рейсы из Украины, а туроператоры отказываются возвращать деньги клиентам за уже выкупленные туры.

Так, авиакомпания SkyUp сообщает, что пассажиры, которые сейчас за границей, и имеют на руках обратный билет с вылетом в даты запрета (то есть, между 17 марта и 3 апреля) могут включительно до 16 марта поменять свой билет на другой — с вылетом 15 или 16 марта. Но это при наличии свободных мест в самолетах. Либо поменять их на даты после 3 апреля.

"Пассажиры, которые приобрели билет за границу на период действия запрета на полеты, могут переборонировать их на более поздние даты. Точный обновленный график авиаперевозчик сможет предоставить после восстановления авиасообщения. Также пассажиры могут отменить свой билет. Что касается возврата средств за билеты за границу, купленные на период запрета, то в случае отмены билета возврат средств осуществляется в соответствии с тарифом", — говорится в сообщении SkyUp.

То есть, для эконом-класса, за так называемые "невозвратные" самые дешевые билеты получить деньги нереально. Для остальных тарифов возможен возврат, но с потерей 50% стоимости.

МАУ также предлагает обменять билеты. Но последнее обновление на сайте компании было еще 13 марта. В нем указано, что "при наличии мест можно изменить дату вылета в границах срока годности билета (два месяца - Ред) на любые направления с вылетом в период с 14 марта по 8 апреля, купленных до 12 марта". Также обещают оперативно связаться с пассажирами отмененных рейсов и преломит сменить дату или маршрут. Если билет куплен после 13 марта, МАУ разрешает один раз бесплатно изменить дату путешествия независимо от класса билета и правил тарифа.

Как видно, о возврате денег речь тоже не идет.

При этом люди в комментариях пишут, что не могут связаться с операторами, чтобы выяснит все подробности. В авиакомпаниях объясняют, что резко выросло количество обращений, поэтому не успевают реагировать на все запросы.

С турами ситуация таже: можно перебронировать на более поздние даты, но денег турфирмы возвращать не хотят.

Как пояснил "Стране" глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, права потребителей туруслуг в Украине защищены очень слабо.

"Практически все нюансы по турам выписаны в договорах с агентствами. Но последние прописывают все с выгодой для себя, а многие клиенты этих договоров даже не читают. Договоры не типовой формы, каждый вносит туда, что хочет. И в 99% случаев у человека либо вообще нет возможности отказаться от тура и вернуть средства, либо этот возврат копеечный", — говорит Кравец.

По авиабилетам он выделил два момента.

Первый — чартеры. В этом случае ответственность за перевозку пассажиров несет туроператор, следовательно, все претензии по отмене или отсрочке рейсов следует предъявлять к нему.

Второй — регулярные рейсы. За них ответственен сам перевозчик.

"Но требовать компенсации за отмененные или невыполненные и задержанные рейсы, согласно Воздушному кодексу, могут пассажиры как чартеров, так и регулярных рейсов. Разница только в том, к кому будет подан иск — туроператору или перевозчику. При этом, как указано в Воздушном кодексе, в случае форс-мажора пассажир имеет право на полную компенсацию стоимости билета", - говорит Кравиц.

Под определение форс-мажора точно подпадают даты с 17 марта по 3 апреля. Но вот по датам на более поздние сроки (если люди передумали лететь) — большой вопрос. Скорее всего, деньги можно будет вернуть только на некоторые билеты и с потерей части средств.

При этом, как отметил один из экспертов авиарынка, "большинство авиакомпаний и туроператоров рискуют сильно пострадать, а то и обанкротится, поэтому будут спасаться кто как может, в том числе, и за счет пассажиров". Интересно, что и турагентства, и авиакомпании продолжают продавать билеты и туры с датой вылета после 3 апреля. Хотя пока неясно, как будет развиваться ситуация в мире и в Украине дальше, и отменят ли в эти сроки карантин.

"Тут уже государству нужно следить как соблюдаются права граждан, а, возможно, рассмотреть вопрос компенсаций, хотя бы частичных, за счет госбюджета", - подытожил Кравец.