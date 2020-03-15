Украинский минздрав предлагает ограничить работу заведений общественного питания в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 в стране.

Об этом заявил Министр здравоохранения Украины Илья Емец во время обсуждения законопроекта "О противодействии коронавирусу", передает телеграм-канал ведомства.

"Опыт зарубежных стран показывает, что закрытие заведений общественного питания - действенная мера в борьбе с коронавирусом. Считаю, что нам надо действовать на опережение, четко и решительно", - сказал глава Минздрава Илья Емец, который недавно оскандалился с заявлением, что все украинские пенсионеры умрут (потом, правда, уточнился и сказал, что имел в виду, что пенсионеры более всего подвержены риску).

Скриншот: Минздрав Украины в Телеграм

Напомним, что с сегодняшнего дня украинцы начали получать от Министерства здравоохранения СМС-рассылку о том, как бороться с коронавирусом Covid-19.

Отметим, что "Страна" ведет текстовую трансляцию происходящего в связи с пандемией коронавируса в Украине и мире.