Узбекистан прекращает авиа- и автодорожное сообщение с внешним миром. Через три дня прекратятся и железнодорожные пассажирские перевозки. Такие меры приняты в рамках борьбы властей с распространением коронавируса COVID-19.

Об этом в воскресенье, 15 марта, заявил представитель оперативного штаба при правительстве страны, передает информагентство "Спутник Узбекистан".

Власти Узбекистана также распорядились подготовить эвакуацию для своих граждан, которые находятся за границей. Стоит отметить, что такие меры были введены в связи с обнаружением первого случая коронавируса в стране. Также с понедельника, 16 марта в Узбекистане будут закрыты все образовательные учереждения.

В то же время, руководство страны утверждает, что данные меры несут лишь профилактический характер, а граждане Узбекистана не должны паниковать.

Напомним, что с 17 марта до конца всеукраинского карантина "Укрзализныця" закроет международное железнодорожное сообщение в связи с коронавирусом.

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