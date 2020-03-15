Украинские туристы, которые из-за карантина застряли в Египте, жалуются, что им не разрешают покидать номера отелей, и за ними не присылают самолеты, тогда как граждан других стран вывозят из гостиниц.

Соответствующие видео публикуют сами украинцы в социальных сетях.

Так, Валерий Стрелец, который находится в Reef Oasis Beach Resort в Шарм-эль-Шейхе, сообщил, что, по слухам, из гостиницы, расположенной в одной линии с их отелем, вчера забрали итальянку в возрасте, у которой подтвердился коронавирус. По его словам, визуально туристов из Украины много. Никакой информации о том, когда и как они смогут покинуть Египет, нет.

Валерий отметил, что карантин на территории отеля объявили около 09:30. Однако автобусы постоянно забирают итальянцев и куда-то их вывозят, хотя если бы карантин был полный, такое было бы невозможным.

"Итальянцы выезжают полным ходом, а Украина сидит в номерах и ждет указаний", - сказал Стрелец.

По его словам, находиться в номерах очень жарко, душно, поэтому все же люди стараются незаметно их покидать и гулять хотя бы по территории.

"Кормят не по тарифу "all inclusive", а по тарифу сухпай", - добавил украинец. Он также сообщил, что если нужны лекарства, памперсы, детское питание - руководство отеля готово все это предоставить.

По мнению украинца, государство не должно бросать своих туристов в ситуации, которая сложилась.

О том, что из гостиниц, оказавшихся на карантине, вывозят белорусов, россиян, казахов, итальянцев, французов, но не украинцев, сообщила еще одна девушка-туристка. Она не назвала своего имени, но тоже пожаловалась на невозможность постоянно находиться в душных помещениях. По ее словам, еду пообещали приносить прямо в номера, но на момент съемки видео этого не произошло.

Видео: Facebook/ Валерий Стрелец

Видео: Facebook/ Евгений Хурсин

Напомним, "Страна" следит за тем, что происходит в Украине и мире в связи с пандемией коронавируса в режиме онлайн.