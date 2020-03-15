Украинцы, находящиеся в зоне роуминга, смогут бесплатно дозвониться до госучереждений страны в связи с распространением коронавируса. Об этом МИД договорился с тремя мобильными операторами Украины.

Такое сообщение опубликовало Министерство иностранных дел.

"Мы договорились с тремя ключевыми мобильными операторами Украины (Vodafone, lifecell и "Киевстар") о бесплатных звонках из роуминга на номера государственных горячих линий по распространению коронавируса", - говорится в сообщении.

Представители МИД Украины добавили, что украинцы, которые находятся за границей, получат СМС с инструкциями о том, как связаться с органами госвласти.

Скриншот: Министерство иностранных дел Украины в Фейсбук

Напомним, что "Страна" ведет текстовую трансляцию происходящего в Украине в связи с карантином и закрытием границ из-за коронавируса.

Также мы писали, что с 17 марта "Укрзализныця" закроет международное железнодорожное сообщение в связи с коронавирусом.